Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2026'nın ilk beş ayında 89 milyon 36 bin 395 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini belirterek, "Beş ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye'nin nüfusunu aştı." ifadesini kullandı.

Beş ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye'nin nüfusunu aştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2026'nın ilk beş ayında 89 milyon 36 bin 395 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini belirterek, "Beş ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye'nin nüfusunu aştı." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, mayıs ayına ait uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen ay, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda 78 bin 110 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 203 bin 867’ye ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, mayısta iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "Mayıs ayında, havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi. Mayısta taşınan yük miktarı iç hatlarda 79 bin 480 ton, dış hatlarda 378 bin 754 ton olmak üzere toplamda 458 bin 234 tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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İlk 5 ayda 89 milyon yolcu

Ocak-mayıs döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 379 bin 883, dış hatlarda ise 319 bin 236 olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 892 bin 160'a ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 40 milyon 628 bin 36, dış hat yolcu trafiğinin de 48 milyon 362 bin 631 olduğunun altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildi. Beş ayda ülke genelinde hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı, Türkiye'nin nüfusunu aştı. Mayıs 2026 sonunda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış oldu. Bu dönemde, havalimanları yük trafiği iç hatlarda 355 bin 244 ton, dış hatlarda 1 milyon 659 bin 516 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştı."

İstanbul Havalimanı 32 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda, mayısta uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 626, dış hatlarda 35 bin 49 olmak üzere toplamda 45 bin 675'e ulaştığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 524 bin 941, dış hatlarda 5 milyon 598 bin 327 olmak üzere toplamda 7 milyon 123 bin 268 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Uraloğlu, ocak-mayıs döneminde de söz konusu havalimanında iç hatlarda 47 bin 625, dış hatlarda 168 bin 978 olmak üzere toplamda 216 bin 603 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret ederek, iç hatlarda 6 milyon 690 bin 23, dış hatlarda 26 milyon 112 bin 252 olmak üzere toplamda 32 milyon 802 bin 275 yolcu trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da mayısta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 340, dış hatlarda 12 bin 356 olmak üzere toplamda 23 bin 696 olarak gerçekleştiğini açıklayan Uraloğlu, "Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 984 bin 920, dış hatlarda 2 milyon 76 bin 328 olmak üzere toplamda 4 milyon 61 bin 248 oldu. Bu havalimanında, ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 49 bin 239, dış hatlarda 62 bin 828 olmak üzere toplamda 112 bin 67 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 8 milyon 766 bin 427, dış hatlarda 10 milyon 546 bin 958 olmak üzere toplamda 19 milyon 313 bin 385 yolcu trafiğine hizmet verildi. İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği de söz konusu ayda 2 bin 238, beş aylık dönemde ise 10 bin 488 olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm merkezlerinde 16,3 milyon yolcuya hizmet verildi

Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 7 milyon 390 bin 957, dış hatlarda 8 milyon 910 bin 642 olmak üzere toplamda 16 milyon 301 bin 599’a ulaştığını belirterek, bu bölgelerde iç hatlarda 56 bin 921, dış hatlarda 59 bin 920 olmak üzere toplamda 116 bin 841 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti.

Bu dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 milyon 811 bin 757, Antalya Havalimanı’nda 9 milyon 169 bin 801, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 1 milyon 140 bin 133 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 940 bin 330, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise 239 bin 578 yolcu trafiği gerçekleştiği bilgisini verdi.