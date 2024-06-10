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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Bergama'da orman yangını çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Halil Fidan  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Bergama'da orman yangını çıktı

İzmir

Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

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