Dolar
13.57
Euro
15.49
Altın
1,827.43
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Benzine 71 kuruş zam

Murat Temizer   | 08.02.2022
Benzine 71 kuruş zam

Ankara

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti

Benzer haberler

Benzine 71 kuruş zam

Benzine 71 kuruş zam

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde rejim karşıtı protestolar sürüyor

Enerji piyasalarında emtia fiyatları 1 yılda 3 kattan fazla arttı

İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yaptı

İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yaptı
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda

Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda