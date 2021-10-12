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Belediye binası önüne beze sarılı ölü köpek bırakarak İBB'yi protesto etti

İstanbul'da bir hayvansever, kısırlaştırma işlemi sonrası açık yarasıyla birlikte otoban kenarına atılmış halde bulduğu köpeğin cesedini, İBB’nin Saraçhane'deki binasının önüne bırakarak tepki gösterdi.

Mücahit Türetken, Gökhan Yılmaz, Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 12.10.2021
Belediye binası önüne beze sarılı ölü köpek bırakarak İBB'yi protesto etti Fotoğraf: Mücahit Türetken / AA

Istanbul

Alınan bilgilere göre, hayvansever Gürkan Gazoğlu, otoyol kenarında kısırlaştırma işlemi sonrası sokağa salınan ve dikişleri patlamış halde bulduğunu belirttiği köpeği öldükten sonra İBB önüne getirdi.

Ölümünden İBB’yi sorumlu tuttuğu köpeğin cesedini beze sararak belediye önüne bırakan Gazoğlu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Gazoğlu, akşam saatlerinde İBB yetkililerince yapıldığı belirtilen suç duyurusu nedeniyle Beyazıt Karakoluna gelerek ifade verdi.

Öte yandan İBB güvenlik görevlileri, Saraçhane'deki belediye binası önünde olayı haberleştirmek isteyen iki gazeteciye tepki göstererek polis çağırdı.

Telef olmuş köpek ise belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Gazetecilerden Bulut Yamandağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı haber yapmak isterken belediye ekiplerinin fotoğraflarını çekip, yolunu keserek kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

İBB yetkilileri ise yaşananların komplo olduğunu savunurken, Gazoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.

AA muhabirine konuşan Gürkan Gazoğlu, 2 yıldır köpeklerle ilgilendiğini belirterek, birçok ünlü ismin destek verdiği "Hayvanlar Olmadan Asla" adlı platformla sokak hayvanlarını beslediklerini ve tedavilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Köpeği 3 gün önce Balaban yolunda bulduğunu ifade eden Gazoğlu, "İBB ekipleri, küçük köpekleri kısırlaştırmak için topluyor, dikişleri henüz kaynamadan küpesini vurarak hayvanları barınaktan çıkartıp ormanlara, yol kenarlarına bırakıyor. Bu hayvanlar mikrop kapıp hastalanıyor ve ölebiliyor. Ölen köpeği diğer köpekler yediği zaman hepsine hastalık bulaşıyor. Ormanlara pikniğe giden insanların sağlığı da tehlikeye atılıyor." diye konuştu.

Eyüpsultan Göktürk’te oturduğunu ve evinde 30 köpeğe baktığını anlatan Gazoğlu, bu köpeklerin birçoğunun İBB tarafından küpelenmiş, kısırlaştırma operasyonu sonrası atılmış hayvanlar olduğunu aktardı.

"Düzelteceklerini söylediler ama bir şey değişmedi"

Dikişli hayvanları evine alarak tedavi sürecinde sahiplendiğini belirten Gazoğlu, şöyle konuştu:

"Göz göre göre ölüme atamazdım hayvanları ama bunlar atıyor. Yazık, günah. Bu durumu defalarca belirtip uyardım, sosyal medyadan paylaştım. Bunu 2 yıl kadar önce karşılaştığım Ekrem İmamoğlu’na da söylemiştim. ‘Bu hayvanlar, hayvanlara ve insanlara saldırıyor, düzeltin' dedim. Düzelteceklerini söylediler ama bir şey değişmedi. Bu hayvanların yaraları iyileşip karma aşıları yapılana kadar barınaklarda kalmalı. Bunlar İBB Kısırkaya Barınağında toplu kısırlaştırılıyor. Barınaktaki ortam sağlıklı olmadığı için bu hayvanlar enfekte oluyor. Köylerde köpek sürüleri dolaşıyor. Herkes birbirini suçluyor ama asıl suçlu İBB Veteriner Hizmetleri’dir."

Karakoldaki işlemler sonrası kendisinin de İBB ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Gazoğlu, Beyazıt Karakoluna gittiğini, hakkında tutanak tutulduğunu ve adli işlem yapıldığını, savcılığın talimatıyla serbest kaldığını aktardı.

"Ben hayvansever bir vatandaşım"

Gazoğlu, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara da tepki göstererek, "Ben solcu, cumhuriyetçi bir insanım. Ama bugün AK Parti’nin, Cumhurbaşkanının adamı oldum. Terörist, provokatör oldum. Ben hayvansever bir vatandaşım. Her gün kan görüyorum, üstüm başım perişan. Ben hastalıklı köpek taşıdığım ve insanları riske atmamak için belediye önünden ayrıldım. Kanun gereği sorumlu onlar. Buna müdahale edilmezse hayvanlar ölmeye, insanlar zarar görmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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