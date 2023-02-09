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Belçika'dan "asrın felaketi"nin mağdurlarına ilk kez uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için Türk vatandaşları ve derneklerinin topladığı yardım malzemelerini taşıyan ilk kargo uçağı sevkiyatını gerçekleştirdi.

Selen Temizer   | 09.02.2023
Belçika'dan "asrın felaketi"nin mağdurlarına ilk kez uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brüksel Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, içinde tıbbi teçhizat, ilaç, soba, termal battaniye, bebek malzemeleri ve hijyenik ürünlerin bulunduğu Türk Hava Yolları'na ait ilk kargo uçağı, Brüksel Havalimanı'ndan yola çıkarak Adana'ya ulaştı.

Malzemeler, sahada yetkili yardım kuruluşlarına teslim edildi.

Malzemelerin toplam 43 ton olduğu öğrenildi.

Öte yandan Belçika'daki Türk vatandaşları ve derneklerinin hazırladığı ve toplama merkezlerinde bir araya getirilen yardımlar, kara yolu ile de ulaştırılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar Brüksel'den 18, Anvers'ten 6 olmak üzere toplam 24 tır yola çıktı, 12 tır ise çıkmaya hazırlanıyor.

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