Belçika Başbakanı Bart De Wever, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin henüz istenilen hızda artmadığını ancak ülkesinin savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 60 artırdığını bildirdi.

Belçika Başbakanı De Wever, ülkesinin savunma harcamalarını yüzde 60 artırdığını söyledi Belçika Başbakanı Bart De Wever, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin henüz istenilen hızda artmadığını ancak ülkesinin savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 60 artırdığını bildirdi.

De Wever, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturum öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirvenin üç temel önceliğinin savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olduğunu belirten De Wever, ülkesinin de bu hedefler doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Belçika'nın savunma harcamalarının geçen yıla göre yüzde 60 arttığını kaydeden De Wever, bunun Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en yüksek artış olduğunu ifade etti.

De Wever, "Her ne kadar düşük bir seviyeden başlamış olsak da önemli ilerleme kaydettik." dedi.

Savunma sanayisinin üretim kapasitesinin henüz istenilen hızda artmadığını dile getiren De Wever, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

De Wever, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini ve zirvede bu konuda olumlu bir atmosfer bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok net bir kırmızı kart" olacağını söyleyen De Wever, "Bu geri alınamayacak bir kırmızı kart." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Dünya Kupası hakkında konuşup konuşmadığı yönündeki soruya ise De Wever, "Aynı masada oturmuyorduk, bu yüzden birbirimizle fazla konuşma fırsatımız olmadı. Bunu konuşmadığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

De Wever, İran konusunun da zirvede ele alınacağını ancak bunun bir NATO meselesi olmadığını aktararak, "Bu NATO'nun meselesi değil. Ancak anladığım kadarıyla bu konuyu yine de ele alacağız." dedi.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesinin yalnızca bir müttefikin saldırıya uğraması halinde uygulanacağını hatırlatan De Wever, bir ülkenin tek taraflı askeri eylemlerinin otomatik olarak İttifak'ın ortak savunma mekanizmasını devreye sokmayacağını ifade etti.

De Wever, İran ile yaşanan gerilimin küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, özellikle enerji arzına bağımlı Avrupa ekonomilerinin bundan olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Gazze'deki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan De Wever, önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu belirterek, Fransa ve İngiltere'nin uluslararası girişimlerini desteklediklerini ifade etti.

De Wever, olası uluslararası bir koalisyon kurulması halinde Belçika'nın katkısının hükümet kararı doğrultusunda değerlendirileceğini, ülkesinin özellikle deniz mayınlarıyla mücadele ve deniz güvenliği alanlarında önemli kabiliyetlere sahip olduğunu kaydetti.

NATO Ankara Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde dün başlayan NATO Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik’teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetliler katılıyor.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ilk gününe, NATO Savunma Sanayii Forumu damga vurdu.

Forumun açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın yeni projelerini duyururken, forumda, NATO'nun "Uzay ve Gözetleme", "Taarruz Kabiliyetleri" ve "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanlarındaki yeni projelerine taraf olan ülke ve şirketlerle toplu imza töreni de yapıldı.

Forumda ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuşma yaptı.

Zirveye katılacak liderlerin Ankara’ya varması dün gün boyu devam ederken, liderler bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun temasları

Zirveye katılmak için dün Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, öncesinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Trump, Türkiye’ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlarını kaldırabilecekleri mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ayrıca, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesinde de resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.