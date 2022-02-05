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Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Muhammet Tarhan   | 05.02.2022
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Ankara

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kolombo'da 7 Aralık 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yürürlük tarihi, 9 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"İstanbul'da 18 Kasım 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Bina Tahsisine İlişkin Uygulama Protokolü: 3 Ocak 2022

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vize Muafiyetine Dair Anlaşma: 15 Aralık 2021

Priştine'de 2 Mayıs 2014'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşma: 19 Kasım 2021

Malabo'da 22 Temmuz 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma: 18 Kasım 2021

Londra'da 15 Mayıs 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma: 21 Eylül 2021

Ankara'da 22 Şubat 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması: 8 Eylül 2021

Kigali'de 31 Mayıs 2016'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması: 3 Eylül 2021

Ankara'da 26 Ekim 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol: 6 Temmuz 2021."

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