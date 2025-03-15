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Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mertkan Oruç  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne Mustafa Bandırmalı, Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür ve aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan'ın atanması uygun görüldü.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığına Murat Durkan, Genel Müdür yardımcılıklarına Yusuf Aldemir ve Atanur Karadağ, Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa Karakoyun, Sakarya Bölge Müdürlüğüne ise Yunus Ekşi'nin ataması yapıldı.

Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir ise görevden alındı.

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