Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Bazı illerde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.
Ankara
Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf: Canip Kaplan/AA
Erzurum
Erzurum'un Narman ilçesinde de bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.
Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, Alabalık Mahallesi'nde taşkın meydana geldi, bazı tarım arazileri sular altında kaldı https://t.co/a51mynptKP pic.twitter.com/3WqDQraADr— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2024
Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Gaziantep
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede yarım saat süren dolu ve sağanak, Kaleobası, Burunsuzlar, Alaca, Karacaören, Yeniceli ve Çınarlı mahallelerinde etkili oldu.
Sağanak nedeniyle Kaleobası Sabunun Suyu mevkisinde taşan dere, bir traktörü yaklaşık 400 metre sürükledi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Erzincan
Kent merkezine bağlı Karatuş köyü ve Çağlayan beldesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Yağışlar sonrası meydana gelen taşkın, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar verdi. Bazı turistik işletmeleri su bastı.
İhbar üzerine bölgeye valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.
İş yeri sahipleri de işletmelerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
Taşkının ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.
Elazığ
Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle su dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.
Kentte aralıklarla yağış devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.