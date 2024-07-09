Dolar
32.87
Euro
35.53
Altın
2,363.96
ETH/USDT
3,065.20
BTC/USDT
57,850.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’deki Andrews Ortak Hava Üssü'ne geldi. Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya kapında ilk antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

Ekip  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.


Fotoğraf: Canip Kaplan/AA

Erzurum

Erzurum'un Narman ilçesinde de bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.

Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yarım saat süren dolu ve sağanak, Kaleobası, Burunsuzlar, Alaca, Karacaören, Yeniceli ve Çınarlı mahallelerinde etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Kaleobası Sabunun Suyu mevkisinde taşan dere, bir traktörü yaklaşık 400 metre sürükledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Erzincan

Kent merkezine bağlı Karatuş köyü ve Çağlayan beldesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Yağışlar sonrası meydana gelen taşkın, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar verdi. Bazı turistik işletmeleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.

İş yeri sahipleri de işletmelerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Taşkının ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Elazığ

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle su dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Kentte aralıklarla yağış devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Ankara Beypazarı'nda kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Bakan Yumaklı'dan "yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz

Benzer haberler

Terme ilçesinde taşkının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Terme ilçesinde taşkının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor

Samsun'da sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet