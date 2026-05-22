Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak taşkınlara yol açtı, tarım arazilerini su bastı.

Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına yol açtı.

Kent genelinde 2 gün etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı.

Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, alan araç ve yaya girişine kapatıldı.

Tokat'ta tarım arazilerini su bastı

İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yolkonak beldesinde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, AA muhabirine, ilçede 1 haftadır yoğun yağış olduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su altında kalan arazilerde, mağduriyet yaşanmaması için çalışma başlattıklarını belirten Özgür, "Tarlalarda su çekme ve temizlik çalışmaları yürütüyoruz. DSİ kepçe ve kamyonet verdiği için dereler ve kanalları temizledik ve çok taşmadı. Daha büyük mağduriyeti atlattık." dedi.

Ordu

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kabataş ilçesindeki bazı mahalle yolları ve tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.

Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinden geçen Bolaman Deresi'nde yağışın ardından debinin yükseldiği görüldü.

Aybastı-Fatsa kara yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, heyelan nedeniyle Aybastı-Fatsa yolunun trafiğe kapandığını, kendilerinin de bölgede gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları için görüştüğünü belirten Gündoğar, heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle ekiplerin beklemede olduğunu ifade etti.

Gündoğar, aynı güzergahta ufak çaplı heyelanların da olduğunu dile getirerek, "Yol güzergahında irili ufaklı heyelanlar var. İlçemizde aşırı yağışlardan dolayı 21 mahallemizde ve yaylada su baskınları, heyelanlar yaşadık. Meteorolojiye baktığımızda 10 gün daha yağışlı bir hava gözüküyor. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

Gölköy ilçesinde ise Karahasan, Aydoğan ve Alanyurt mahallelerindeki bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Çatalpınar ilçesinde de yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya

Sağanak Trakya illerinde ara ara su birikintilerine, trafikte seyir zorluğuna neden oluyor.

Yağışın hava sıcaklıklarını da kısmen düşürdüğü Edirne ve Tekirdağ'da sıcaklık 18, Kırklareli'nde 19 derece ölçülüyor.

Edirne'de dünden bu yana aralıklarla süren yağış zaman zaman etkisini artırıyor.

Bölgede sağanak etkisinin gece yarısına dek sürmesi bekleniyor.