Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,757.00
BTC/USDT
63,954.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor Ankara’da sağanak etkili oluyor
logo
Gündem

Bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 1065 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Samsun'da vatandaşlara SMS'in yanı sıra cami, belediye anons sistemleri ile polis ve jandarma araçlarından gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilen açıklamada, 9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Uşak'ta yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti
Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Samsun-Ankara kara yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Samsun-Ankara kara yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki yangınlara ilişkin açıklama: Zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapılacak

AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki yangınlara ilişkin açıklama: Zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet