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Bazı büyükşehirlerde kışın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Bazı büyükşehirlerde aralık ve ocakta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, şubatta 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 14.12.2022
Bazı büyükşehirlerde kışın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor

Ankara

Şahbaz, AA muhabirine, uzun dönemli tahminleri aylık ve üç aylık dönemler halinde yaptıklarını söyledi.

Üç aylık tahminlere göre, bazı büyükşehirlerde hava sıcaklığının aralık ve ocakta mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, şubatta da 2 ila 4 derece üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli tahminlerimizde yurt genelinde yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle yağışların genellikle yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Kar yağışının ise özellikle alçak kesimlerde, kıyılarda ve büyükşehirlerde oldukça düşük ihtimal olduğunu söyleyebilirim."

Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklığın kar yağışını etkileyeceğini belirten Şahbaz, "Atmosferde bulutun içinde yağış kar şeklinde oluşsa bile yeryüzü sıcak olduğundan eriyerek, yağmur şeklinde yere düşüyor. Bu durum önümüzdeki periyotta şehir merkezlerinde ve alçak yerlerde kar yağışı ihtimalini oldukça düşürüyor." diye konuştu.

Şahbaz, kar yağışının daha çok Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri, Karadeniz'in dağlık kesimleri ve Toroslar'ın yüksek yaylalarında etkili olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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