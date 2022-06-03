Dolar
16.49
Euro
17.75
Altın
1,865.96
ETH/USDT
1,817.20
BTC/USDT
30,437.00
BIST 100
2,616.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı yurdun birçok kentinde olduğu gibi Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de de hayatı olumsuz etkiledi. -VTR
logo
Gündem

Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı bazı bölgelerde etkili oluyor.

03.06.2022
Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Ankara

Kayseri kent merkezinde dün akşam başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar devam etti.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar, tozla kaplanan araçlarını temizledi.

Niğde

Niğde'de toz taşınımı nedeniyle sokaklarda, evlerin balkonunda ve araçların üzerinde toz tabakası oluştu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki tozları temizledi.

Sivas

Sivas'ta da gece saatlerinde başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar sürdü.

Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Kırşehir

Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı. 

Nevşehir

Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi.

Pastane işletmecisi İshak Alkan, "Sabah kalktığımda arabalar ve yollarda sanki kırağı düşmüş gibi tozla karşılaştım." dedi. 

Adana, Hatay ve Osmaniye

Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.

Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.

Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı, Doğ Akdeniz'de etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor

Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor

Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Sivas'ta usta ellerden geleneksel el sanatları sergisi

Sivas'ta usta ellerden geleneksel el sanatları sergisi
Kapadokya'da yaşayan Ukraynalı fotoğrafçı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor

Kapadokya'da yaşayan Ukraynalı fotoğrafçı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor