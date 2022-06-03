Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı bazı bölgelerde etkili oluyor.
Ankara
Kayseri kent merkezinde dün akşam başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar devam etti.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar, tozla kaplanan araçlarını temizledi.
Niğde
Niğde'de toz taşınımı nedeniyle sokaklarda, evlerin balkonunda ve araçların üzerinde toz tabakası oluştu.
Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki tozları temizledi.
Sivas
Sivas'ta da gece saatlerinde başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar sürdü.
Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.
Kırşehir
Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı.
Nevşehir
Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi.
Pastane işletmecisi İshak Alkan, "Sabah kalktığımda arabalar ve yollarda sanki kırağı düşmüş gibi tozla karşılaştım." dedi.
Adana, Hatay ve Osmaniye
Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.
Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.
Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Toz taşınımı, Doğ Akdeniz'de etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.