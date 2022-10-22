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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mücahit Türetken   | 22.10.2022
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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