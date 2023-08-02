Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul
Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor https://t.co/DYkUXuHBkW pic.twitter.com/zkKTUZ442n— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 2, 2023
Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.