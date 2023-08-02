Dolar
26.97
Euro
29.62
Altın
1,951.33
ETH/USDT
1,857.40
BTC/USDT
29,497.00
BIST 100
7,200.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Alper Korkmaz, Zeynep Rakipoğlu  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

İstanbul

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti
Hatay'da inşasına başlanan 30 bin 749 kalıcı konutta çalışmalar sürüyor
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Pendik'te kentsel dönüşüm kapsamında 5 bin bina yıkıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Cidde'de "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Bursa'da sanayi bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak

Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak
Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu
İzmir Menemen'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Menemen'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet