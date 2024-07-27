Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,286.30
BTC/USDT
68,363.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da, çevreyi kontrol eden şüphelinin bir binanın demir kapısını yerinden söküp çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şükrü Gündüz  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında

İstanbul

Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'a gelen bir kişi çevreyi gezmeye başladı.

Çevrede kimsenin olmadığını anlayan kişi, sokaktaki bir binaya girdi.

Binanın demir kapısını yerinden söken şüpheli, olay yerinden yürüyerek hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 kişi gözaltına alındı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında
Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

Benzer haberler

Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında

İstanbul'da imamı okla yaralayan saldırganın camiye gidişi güvenlik kamerasında

Komodo ejderlerinin dişlerinin uç kısımlarının demirden tabakayla kaplı olduğu tespit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet