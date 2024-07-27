Bayrampaşa'da bir binanın demir kapısının çalınması güvenlik kamerasında
Bayrampaşa'da, çevreyi kontrol eden şüphelinin bir binanın demir kapısını yerinden söküp çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'a gelen bir kişi çevreyi gezmeye başladı.
Çevrede kimsenin olmadığını anlayan kişi, sokaktaki bir binaya girdi.
Binanın demir kapısını yerinden söken şüpheli, olay yerinden yürüyerek hızla uzaklaştı.
Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.