Bayramın birinci günü şehit kabirleri ziyaret edildi
Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı'daki kabirleri ziyaret etti.
İstanbul
Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı'daki kabirleri ziyaret etti.
Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları mezarların başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Şehit çocukları da mezarlardaki çiçekleri suladı.
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