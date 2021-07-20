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Hacı adayları kutsal topraklarda
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Bayramın birinci günü şehit kabirleri ziyaret edildi

Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı'daki kabirleri ziyaret etti.

Kübra Kara   | 20.07.2021
Bayramın birinci günü şehit kabirleri ziyaret edildi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Kurban Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı'daki kabirleri ziyaret etti.

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları mezarların başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit çocukları da mezarlardaki çiçekleri suladı.


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