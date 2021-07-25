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Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

Murat Ataseven,Cem Ali Kuş,Zafer Göder,Orhan Kuzu,Emre Ayvaz,Şahin Oktay   | 25.07.2021
Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk oluştu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Sakarya

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka-Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Kocaeli

Kocaeli'de de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Korutepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tatilden dönen sürücülerin de etkisiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.

Karabük

Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor.

Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

Düzce ve Bolu

Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Her iki kentte, zaman zaman yaşanan kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

Öte yandan, Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmiyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin D-100 kara yolundan ilerlemesi sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlardaki kontrollerini sürdürüyor.

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