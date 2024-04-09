Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ankara
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, hız denetimlerinin radarla geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam edeceğini kaydetti.
Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.
⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2024
Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü;
📌6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.
📌3️⃣6️⃣0️⃣.4️⃣9️⃣5️⃣ araç denetlendi.
📌2️⃣0️⃣.1️⃣4️⃣2️⃣ araca hız ve… pic.twitter.com/pVJLZ7BOr2
Bayram tatilinin ilk 3 günlük bölümünde toplam 1838 trafik kazası meydana geldiğine, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğine, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var; bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.