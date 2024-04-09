Dolar
32.16
Euro
34.91
Altın
2,356.05
ETH/USDT
3,602.50
BTC/USDT
70,113.00
BIST 100
9,821.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Nikaragua’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladığı Almanya, davanın tedbir duruşmasında sunum gerçekleştirecek
logo
Gündem, Ramazan 2024

Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı

Ankara

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, hız denetimlerinin radarla geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam edeceğini kaydetti.

Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

Bayram tatilinin ilk 3 günlük bölümünde toplam 1838 trafik kazası meydana geldiğine, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğine, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var; bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik
Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı
Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu
Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede

Benzer haberler

Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı

Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 2 bin 912 kişi yaralandı

Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede

Bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde kapıda vize yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı

Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı
Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi

Trakya'da yolcu otobüsleri denetlendi
"Mercek-16" operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı

"Mercek-16" operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet