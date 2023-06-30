Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Bolu
Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler, milli parkı ziyaret etti.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden günübirlik ya da konaklamalı gelen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
Bazı tatilciler milli parkta yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları belirlenen alanlarda mangal yakarak piknik yaptı. Bazı tatilciler ise göl kenarındaki iskelelerde Abant'ın güzel manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çekti.
Öte yandan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle milli parkın girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.