Bayram tatilinden dönenler otoyol ve köprülerde yoğunluk oluşturuyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden olurken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşanıyor
Bolu/Düzce/Yalova
Bugün sona erecek bayram tatili öncesi dönüşe geçenler nedeniyle otoyolun Bolu kesimi Gerede-Karadeniz bağlantı, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkileriyle Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde yoğunluk görülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul yönünde zaman zaman meydana gelen zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler kaza yapan araçları çekiciler yardımı ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaldırıyor. Çalışmalar nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları meydana geliyor.
Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Zonguldak-Ankara yolunun Mengen kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.
Yolda ulaşımın aksamaması için trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri güzergah boyunca kontrollerini sürdürüyor.
Otoyolun Ankara yönü ile Anadolu'dan İstanbul'a geçişteki diğer önemli güzergah D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrediyor.
Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği
Ramazan Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşanıyor.
Arife günü başlayan araç yoğunluğu sonrası İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih edilen Osmangazi Köprüsü'nde, bayramın son günü de akıcı bir trafik yaşandı.
Köprünün Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek gişelerinde zaman zaman biriken araç yoğunluğu, tüm gişelerin açık olması sayesinde sıkıntı yaşanmamasını sağladı.
Sürücülerden Nurettin Kaya, Bursa'da bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul'a dönüş için yola çıktığını ifade etti.
Her zaman köprüyü tercih ettiğini anlatan Kaya, "Çok memnun kalıyorum. 'Kullanmıyorlar.' diyenler var ya görünüyorsunuz, yoğunluğun haline bakın. Burayı kullanmayacağım da nereyi kullanacağım? Bana hizmet ediyorsa kullanacağım tabii." diye konuştu.
Ege'de bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul'a dönüş için köprüyü tercih eden sürücüler de yoğunluğun çok fazla olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.