Dolar
37.91
Euro
40.96
Altın
3,132.71
ETH/USDT
1,878.90
BTC/USDT
83,646.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde emniyet kemeri kullanmadan seyahat eden 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun" başlığıyla, Ramazan Bayramı tatilindeki trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını belirten Yerlikaya, emniyet kemeri denetimlerinin karadan ve havadan sürdüğünü vurguladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı
Türkiye'den, Güney Sudan'a seyahat uyarısı
Bakan Tunç, "Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muamele" iddiasını yalanladı
Sanatçı Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'de sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

Bayram tatilinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem

Bayram trafiği tedbirleri kapsamında 69 bin 11 personel görev başında

Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı emniyet telsizinden okundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı emniyet telsizinden okundu
Bayram tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak

Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet