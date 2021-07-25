Bayram tatili sonrası dönüş trafiği havadan ve karadan denetlendi
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopterle denetim yaptı.
Ankara
Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle Ankara'yı diğer illere bağlayan ana arterler, polis helikopteri tarafından denetleniyor.
Yoğun güzergahlardaki trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yerdeki ekiplerle koordinasyon içerisinde çalışan helikopter ekibinin denetimleri, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Bu kapsamda havadan denetlenen kara yolu trafiğinde kurallara uymayan sürücüler, karadaki ekiplere bildiriliyor.
Helikopter ekibi ayrıca, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da bildirerek, yerdeki ekiplerin kontrolünü sağlıyor.
Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde aşırı bir yoğunluk oluşmadığı gözlemlenirken, havadan ve karadan yürütülen denetimlerin hafta boyunca süreceği öğrenildi.
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