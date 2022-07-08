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Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 08.07.2022
Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

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