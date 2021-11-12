Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da 'Özdemir Bayraktar' paylaşımı
Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı.
İstanbul
Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bayraktar, "Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener: '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.
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Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın YK Bşk. Mustafa Dener: "2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi."— Haluk Bayraktar (@haluk) November 12, 2021
Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda... pic.twitter.com/NEYLbJFNbb