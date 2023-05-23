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Bayburt'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Beşir Kelleci  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Bayburt'ta yüksek kesimler beyaza büründü Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yaklaşık 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları ve çevresi, yağan karla beyaza büründü.

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