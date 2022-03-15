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Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 turist, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Beşir Kelleci   | 15.03.2022
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı

Bayburt

Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Trabzon'a gitmek isteyen Kuveytli 2 turist, Aydıntepe'nin İncili köyü yakınlarında etkili olan kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, İlçe Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu turistler bulundukları yerden kurtarıldı.

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