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Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda, kar ve tipi nedeniyle arazi aracıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Beşir Kelleci   | 30.11.2022
Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Bayburt

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşmer Yaylası'ndan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmek için arazi aracıyla yola çıkan Mehmet Ergen, Soğanlı Dağları'nın Kemer mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından Ergen'e ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ergen, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

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