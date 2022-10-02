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Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Beşir Kelleci   | 02.10.2022
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

İlçeye bağlı Gümüşdamla köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

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