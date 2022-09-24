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Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Beşir Kelleci, Fikret Delal   | 24.09.2022
Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Bayburt/Rize

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Rize

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

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