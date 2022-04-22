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Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu başlatıldı.

Kemal Karadağ   | 22.04.2022
Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Eren Abluka-3 Operasyonu'nda 84 timde 1053, Eren Abluka-4 Operasyonu'nda ise 128 timde 1735 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

Operasyonların ilk gününde Diyarbakır'daki Yaylak bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir ton amonyum nitrat, bir aydınlatma havan mühimmatı, bir K413 el bombası, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.

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