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Gündem

Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

İbrahim Toprak   | 09.08.2022
Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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