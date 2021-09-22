Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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