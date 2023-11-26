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Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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