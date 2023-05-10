Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.