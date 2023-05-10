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Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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