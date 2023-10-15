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Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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