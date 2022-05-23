Dolar
15.76
Euro
16.82
Altın
1,860.61
ETH/USDT
2,072.40
BTC/USDT
30,449.00
BIST 100
2,382.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.05.2022
Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Düzce, Karabük, Bolu çevreleri ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Türkiye'de hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor

Türkiye'de hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor
Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek

Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek