Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.