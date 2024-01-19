Dolar
30.19
Euro
32.91
Altın
2,027.03
ETH/USDT
2,434.50
BTC/USDT
40,645.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

İsa Toprak  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Deprem bölgesindeki 11 ilde çalışmalar 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışanla sürüyor
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı

Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet