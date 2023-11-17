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Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusunda, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde, 19 Kasım Pazar günü ise 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 kilometre/saat) "tam fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü, bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eserek akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın, yarın (öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına", pazar günü 9 kuvvetinde (90 kilometre /saat) "kuvvetli fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara denizindeki fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin genelinde kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde kuzeyinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile pazar günü günün ilk saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına", yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) "kuvvetli fırtına" öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin batı ve güneybatıdan, pazar günü akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına", zaman zaman 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) "kuvvetli fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Batı Akdeniz'de 20 Kasım Pazartesi akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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