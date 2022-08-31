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Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

Ömer Ürer   | 31.08.2022
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

Düzce

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi.

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