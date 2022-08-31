Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.
Düzce
Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.