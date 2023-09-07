Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.