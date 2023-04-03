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Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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