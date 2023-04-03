Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.