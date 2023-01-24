Dolar
18.80
Euro
20.47
Altın
1,934.02
ETH/USDT
1,621.90
BTC/USDT
22,981.00
BIST 100
5,366.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Gündem

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Ertuğrul Subaşı   | 24.01.2023
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif komisyonda kabul edildi
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM'de
Ördükleri çorapları Hakkari'deki Mehmetçiğe gönderdiler
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor

Benzer haberler

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif komisyonda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif komisyonda kabul edildi

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonunda

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet