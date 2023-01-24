Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif komisyonda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
TBMM
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