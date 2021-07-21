Euro
10.12
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,805.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ve CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. Hacılar Kabe’de tavaf ibadetinde bulunuyor
logo
Gündem

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

Başkentteki kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarlarında, bayramın ikinci gününde de satışlar devam ediyor.

Aykut Karadağ   | 21.07.2021
Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor Fotoğraf: Aykut Karadağ / AA

Ankara

Kurban ibadetini bayramın ikinci gününe bırakan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinde kurban satış alanlarına geldi.

Pazarlarda ilk gün yaşanan yoğunluğa girmek istemeyenler ve daha uygun fiyatlı kurban almayı planlayanlar, satıcıların hayvanlarını satabilmek için fiyatları düşürdüğünü belirtti.

Kurban satış yerlerinin, bayramın ilk gününe göre daha sakin olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 Kovid-19 vakası belirlendi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
DSÖ Genel Direktörü'nden 'Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil' vurgusu

Benzer haberler

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu

Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek

Gazzeliler kötüleşen ekonomik şartlara rağmen kurban kesebilmek için tüm imkanlarını zorluyor

Gazzeliler kötüleşen ekonomik şartlara rağmen kurban kesebilmek için tüm imkanlarını zorluyor
İstanbul'da kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor

İstanbul'da kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor
Otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti

Otomobilin bagajında taşınan maskeli koyun gülümsetti