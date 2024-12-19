Dolar
35.06
Euro
36.58
Altın
2,614.57
ETH/USDT
3,682.90
BTC/USDT
101,226.00
BIST 100
9,851.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı.

Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sisin akşam yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ile yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 69 şüpheli yakalandı
"Siberağ-12" operasyonunda 319 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte yoğun sis etkili oldu

Benzer haberler

Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte yoğun sis etkili oldu

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Düzce Ovası sisle kaplandı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet