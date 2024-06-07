Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışın 12.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahminine yer verildi.
Vatandaşların yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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