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Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışın 12.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahminine yer verildi.

Vatandaşların yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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