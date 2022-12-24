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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Yusuf Soykan Bal   | 24.12.2022
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ankara Tren Garı önünde sona erecek 87'nci Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Anadolu Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacak.


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