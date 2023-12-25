Dolar
29.39
Euro
32.41
Altın
2,058.20
ETH/USDT
2,274.10
BTC/USDT
43,520.00
BIST 100
7,264.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

Aykut Karadağ, Cankut Taşdan  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi M.I.R'ye (19) Söğütözü Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada henüz plakası öğrenilemeyen Ş.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı
Bakan Koca'dan terör saldırısında yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Benzer haberler

Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı

Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet