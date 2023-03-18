Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu
Başkentte kuvvetli sağanak etkili olurken, bazı bölgelere dolu yağdı.
Ankara
Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.
Yoğun yağış trafikte aksamalara neden olurken, sürücüler ve yayalar zorluk yaşadı. Ankara Garı önündeki alt geçit suyla dolunca bir süre trafik akışına kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suyun boşaltılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.
Keçiören ilçesinde yağan dolu, yerleri beyaza bürüdü.
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