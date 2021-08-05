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Gündem

Başkentte işletilmeyen ayran fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yangın çıkan kullanılmayan ayran fabrikasında hasar oluştu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.08.2021
Başkentte işletilmeyen ayran fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara

Yakacık Mahallesi'nde icralık olan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

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